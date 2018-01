Griechen streiken gegen Streikrechtsänderungen

Quelle: Reuters

Aus Protest gegen geplante Einschränkungen des Streikrechts haben zahlreiche Gewerkschaften in Griechenland einen 24-stündigen Streik ausgerufen. Am stärksten betroffen war am Freitag der Bereich Verkehr. Alle Fähren von und zu den Ägäis-Inseln blieben in den Häfen. Auch im Nahverkehr gab es Probleme: Die meisten U-Bahnen und die Straßenbahn von Athen wurden bestreikt. Die Ärzte staatlicher Krankenhäuser behandelten nach Angaben ihres Verbandes nur Notfälle.