Im Bitcoin liegt die Kraft: Russe kauft zwei Kraftwerke, um mit Kryptowährung Geld zu kassieren

Quelle: www.globallookpress.com

Ein russischer Unternehmer hat in zwei Regionen Russlands zwei Kraftwerke gekauft, um dort Datenzentren zu errichten und mithilfe von Bitcoin-Mining reicher zu werden. Die erste Stromanlage in der Region Perm hat die Leistungskraft von 23,6 Megawatt, die zweite Anlage in Udmurtien weist eine Leistungskraft von 10 Megawatt auf. Der Kauf hat den Unternehmer ungefähr 2,3 Millionen Euro gekostet.