Spanien bei Organspenden seit nunmehr 26 Jahren in Folge weltweit führend

Spanien bleibt bei Spenden und Transplantationen von Organen nach eigenen Angaben weltweit führend. Die Zahl der Spender sei 2017 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als acht Prozent auf den neuen Bestwert von 2.183 gestiegen, teilte das spanische Gesundheitsministerium am Donnerstag in Madrid mit. Die Zahl der Transplantationen lag bei 5.259. Am häufigsten transplantiert wurden demnach Nieren (3.269) und Lebern (1.247).