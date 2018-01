Türkisches Verfassungsgericht ordnet Entlassung von Journalisten an

Quelle: Reuters Türkisches Verfassungsgericht ordnet Entlassung von Journalisten an (Archivbild)

Das Verfassungsgericht in Ankara hat die Entlassung aus der Untersuchungshaft von zwei oppositionellen Journalisten angeordnet. Das Gericht sah die Rechte von Sahin Alpay und Mehmet Altan verletzt und verfügte ihre Freilassung, wie die Zeitung Cumhuriyet am Donnerstag berichtete. Den beiden wird in unterschiedlichen Verfahren Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Alpay und Altan sitzen seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft.