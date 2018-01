Papa kann's auch: Männertoiletten in New York bekommen Wickeltische

Quelle: www.globallookpress.com Papa kann's auch: Männertoiletten in New York bekommen Wickeltische (Symbolbild)

Öffentliche Männertoiletten in New York müssen künftig mit Wickeltischen ausgestattet werden. Bürgermeister Bill de Blasio unterzeichnete am Dienstag ein entsprechendes Gesetz, das Wickeltische für alle öffentlichen Toiletten - also Männer- und Damentoiletten - vorschreibt, die von Juli an in New York gebaut werden oder kürzlich renoviert wurden. Bisher sind Wickeltische fast nur in Damentoiletten zu finden.