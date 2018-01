Cholera-Epidemie in Sambia: Impfung für eine Million Menschen

Quelle: www.globallookpress.com Cholera-Epidemie in Sambia: Impfung für eine Million Menschen

Um den Ausbruch einer Cholera-Epidemie in der sambischen Hauptstadt Lusaka einzudämmen, sollen bis zu eine Million Menschen rasch gegen die schwere Durchfallerkrankung geimpft werden. Die Impfkampagne wird von der Regierung durchgeführt und von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützt. Das Land im südlichen Afrika habe dafür Impfdosen für eine Million Menschen erhalten, erklärte die WHO am Mittwoch.