Indien baut Hürden für ausländische Investitionen ab

Quelle: Reuters Indien baut Hürden für ausländische Investitionen ab (Symbolbild)

Indien macht Investitionen durch ausländische Firmen in einigen Bereichen einfacher. Das Kabinett von Premierminister Narendra Modi hat am Mittwoch beschlossen, dass in der Baubranche und für Einzelhandelsunternehmen, die nur eine Marke verkaufen, für Direktinvestitionen mit bis zu hundertprozentiger Beteiligung an indischen Niederlassungen die Zustimmung der Behörden nicht mehr nötig sein soll. Bislang musste bei Beteiligungen von mehr als 49 Prozent eine offizielle Erlaubnis eingeholt werden.