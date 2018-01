Myanmars Militär gibt Mitverantwortung für Tod mehrerer Rohingya zu

Quelle: Reuters Myanmars Militär gibt Mitverantwortung für Tod mehrerer Rohingya zu (Symbolbild)

Myanmars Militär hat teilweise die Verantwortung für den Tod mehrerer Rohingya übernommen. Soldaten und Dorfbewohner seien gemeinsam für den Tod von zehn Angehörigen der muslimischen Minderheit verantwortlich, deren Leichen im Dezember in einem Massengrab in der Unruheprovinz Rakhine entdeckt worden waren, teilte das Militär am Mittwoch mit. Es ist das erste Mal, dass das einheimische Militär unrechtmäßige Tötungen einräumt.