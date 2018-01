Israel lockert Beschränkungen für Blutspenden schwuler Männer

Quelle: www.globallookpress.com Israel lockert Beschränkungen für Blutspenden schwuler Männer (Symbolbild)

Israel hat Beschränkungen für schwule Männer beim Blutspenden gelockert. Bisher durften Homosexuelle wie in Deutschland nur dann Blut spenden, wenn sie ein Jahr keinen Sex mit anderen Männern hatten. Dies solle in Israel vom 1. April an dank einer "bahnbrechenden Initiative" nicht mehr gelten, sagte eine Sprecherin des Rettungsdienstes Magen David Adom am Mittwoch.