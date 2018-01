Wladimir Putin ernennt neuen Botschafter in Deutschland

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Sergei Netschajew zum neuen russischen Botschafter in Deutschland ernannt, der den derzeitigen Botschafter Wladimir Grinin dadurch ablöst. Grinin ist 70 Jahre alt und steigt altersbedingt aus dem Staatsdienst aus. In seiner Dienstzeit war er als Botschafter in Österreich, Polen und Finnland tätig.