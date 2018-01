Wien: Heldendenkmal der Roten Armee erneut geschändet

Quelle: www.globallookpress.com Wien: Heldendenkmal der Roten Armee erneut geschändet (Symbolbild)

Das Befreiungsdenkmal zur Erinnerung an gefallene Soldaten der Roten Armee am Wiener Schwarzenbergplatz wurde erneut von Unbekannten geschändet, berichtete der Pressesprecher der russischen Botschaft in Wien, Bulat Khaydarov, auf seinem Twitter-Account. Der Vorfall dürfte sich wahrscheinlich in der Nacht vom 9. auf den 10. Januar ereignet haben. Das Denkmal ist mit schwarzer Farbe beschmiert worden.