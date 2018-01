Gericht lässt Staatsgeheimnis-Anklage gegen Reuters-Reporter in Myanmar zu

Quelle: Reuters Gericht lässt Staatsgeheimnis-Anklage gegen Reuters-Reporter in Myanmar zu

Den beiden in Myanmar festgenommenen Reuters-Reportern drohen nun offiziell bis zu 14 Jahre Haft. Ein Gericht ließ am Mittwoch die Anklage gegen die beiden Männer unter dem "Official Secrets Act", einem Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen aus der Kolonialzeit, zu. Das teilte der Anwalt der Journalisten mit. Das aus dem Jahr 1923 stammende Gesetz verbietet Handlungen, die "der Sicherheit oder den Interessen des Landes abträglich" sind.