Dänische Forscher: Schmerzmittel für Männer besonders gefährlich

Quelle: www.globallookpress.com Dänische Forscher: Schmerzmittel für Männer besonders gefährlich

Dänische Forscher an der Universität Kopenhagen haben festgestellt, dass das Schmerzmittel Ibuprofen die Unfruchtbarkeit bei Männern fördert. Für ihre Studie haben sie 31 männliche Testpersonen im Alter von 18 bis 35 Jahren untersucht. Einer Hälfte der Männer wurden innerhalb von sechs Wochen zwei mal täglich 600 mg Ibuprofen, was so viel ist wie drei Tabletten, verabreicht. Die zweite Hälfte nahm Placebo-Tabletten.