Kindertraum wird zum Trauma: Verkäuferin klärt Mädchen über Weihnachtsmann auf und verliert Job

Quelle: Reuters Kindertraum wird zum Trauma: Verkäuferin klärt Mädchen über Weihnachtsmann auf und verliert Job (Symbolbild)

Eine Mitarbeiterin einer Kaufhauskette hat in Spanien die Tochter von Kunden über den Weihnachtsmann "aufgeklärt" und deshalb ihren Job verloren. Die Kündigung aus Disziplinargründen sei in diesem Fall zulässig, entschied das Oberlandesgericht der Kanaren in Santa Cruz de Tenerife in einem am Dienstag veröffentlichten Urteil. Die Klage der Frau gegen die bereits vor gut zwei Jahren mitgeteilte Entlassung wurde vom Gericht zurückgewiesen.