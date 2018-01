Vom Aussterben bedroht: Immer weniger männliche Meeresschildkröten durch steigende Temperatur

Im Norden des australischen Great Barrier Reefs kommen seit mehr als zwei Jahrzehnten fast nur noch weibliche Grüne Meeresschildkröten zur Welt. Aus etwa 99 Prozent der Schildkröteneier schlüpften dort Weibchen, berichten Forscher in der Fachzeitschrift Current Biology. Verantwortlich dafür seien die infolge des Klimawandels steigenden Temperaturen. Die "völlige Feminisierung" des Bestands in diesem Teil des größten Korallenriffs der Welt sei demnach "in naher Zukunft möglich".