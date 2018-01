Thailändischer Premier weicht Journalisten mithilfe seiner eigenen Pappfigur aus [FOTO]

Am Montag scheint der thailändische Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha für eine Pressekonferenz im Regierungssitz in Bangkok nicht ganz in der richtigen Stimmung gewesen zu sein. Als er vor Journalisten trat, sagte er: "Wenn es Fragen zur Politik gibt, dann könnt ihr euch an diesen Typen wenden." Damit zeigte er auf eine lebensgroße Pappfigur, die ihn selbst darstellte. Seine Aktion hat kontroverse Reaktionen ausgelöst.