Israelische Knesset ruft umstrittenes Sabbat-Gesetz zu Einkaufsläden ins Leben

Israel hat ein umstrittenes Gesetz zum Verkaufsverbot für kleine Läden am jüdischen Ruhetag Sabbat verabschiedet. Städte dürfen nur noch neue Öffnungsgenehmigungen erteilen, wenn das Innenministerium zustimmt, wie das israelische Radio am Dienstag berichtete. Städte wie Tel Aviv, in denen bestimmte Einkaufsläden bereits jetzt öffnen dürfen, sind von dem Gesetz ausgeschlossen. 58 Abgeordnete stimmten für das Gesetz, 57 dagegen.