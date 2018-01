Recep Tayyip Erdoğan kündigt Militäreinsatz in kurdischen Regionen in Syrien an

Quelle: Reuters

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan hat einen Militäreinsatz in den kurdisch kontrollierten Regionen Afrin und Manbidsch in Syrien angekündigt. "Jetzt ist es soweit, das Projekt der separatistischen Terrororganisation, einen Syrien-Terrorkorridor zu errichten, vollkommen zunichte zu machen", erklärte der Politiker am Dienstag im Parlament in Ankara.