Protestaktion gegen steigende Preise in Tunesien: Ein Demonstrant tot

Quelle: Reuters

In Tunesien ist bei Protesten gegen steigende Preise und Steuererhöhungen ein Demonstrant ums Leben gekommen. Der Zwischenfall habe sich am Montag in Tebourba westlich der Hauptstadt Tunis ereignet, erklärte das Innenministerium. Der Mann habe chronische Atemwegsprobleme gehabt und sei wegen des Einsatzes von Tränengas gestorben.