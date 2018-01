Papst Franziskus hält Neujahrsansprache an die im Vatikan akkreditierten Botschafter

Papst Franziskus hat am heutigen Montag eine Neujahrsansprache an die im Vatikan akkreditierten Botschafter gehalten. Am Tag vor den ersten hochrangigen Gesprächen zwischen Nord- und Südkorea hat das Oberhaupt der katholischen Kirche dazu aufgerufen, dass der Dialog auf der koreanischen Halbinsel unterstützt wird, damit neue Wege zur Überwindung der aktuellen Gegensätze gefunden werden.