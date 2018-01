Flashmob gegen schlechte Stimmung: 30 Münchener steigen in U-Bahn ohne Hosen

Quelle: Reuters Flashmob gegen schlechte Stimmung: 30 Münchener steigen in U-Bahn ohne Hosen

Unter dem Motto "No Pants Subway Ride" sind am Sonntagnachmittag rund 30 Menschen ohne Hosen mit der Münchner U-Bahn gefahren. "Es geht darum, die Blicke der anderen Leute zu sehen und den Spaß am Leben", sagte Initiator Daniel P. am Sonntag in München.