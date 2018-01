Iranischer Ex-Präsident Ahmadinedschad wegen Unterstützung der Proteste festgenommen

Am Sonntag wurde der ehemalige iranische Staatschef Mahmud Ahmadinedschad während seines Besuchs in Schiras festgenommen, teilte die Zeitung Al-Quds Al-Arabi unter Berufung auf ihre Quellen in Teheran mit. Dem Blatt zufolge sei die Entscheidung der Regierung auf die Aussagen Ahmadinedschads bei seinem Auftritt in der Stadt Buschehr zurückzuführen, die sie als "Unruhestiftung" bezeichnete.