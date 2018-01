Saudische Prinzen lehnen sich gegen Ende der Subventionen für Königsfamilie auf – elf Festnahmen

Quelle: Reuters

Wegen eines Protests gegen Sparmaßnahmen haben Sicherheitskräfte in Saudi-Arabien einem Medienbericht zufolge elf Prinzen festgenommen. Sie hätten vor dem historischen Regierungspalast in der Hauptstadt Riad dagegen demonstriert, dass die Regierung die Strom- und Wasserrechnungen von Angehörigen der Königsfamilie nicht mehr bezahle, meldete die saudische Nachrichtenseite Sabq am Samstag.