Hochwasser auf dem Rhein – Pegelstände legen zu

Quelle: www.globallookpress.com

Die Pegelstände des Rheins sind in der Nacht zum Samstag in Nordrhein-Westfalen weiter geklettert. In Köln lag die Marke am frühen Morgen bei rund 7,80 Metern, wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung mitteilte.