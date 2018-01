Fluglinie hebt Pauschalverdacht gegen tunesische Frauen auf und darf wieder in Tunesien landen

Nach dem Ende eines Streits über die Beförderung von Frauen hat Tunesien der Luftfahrtgesellschaft Emirates wieder Flüge in das nordafrikanische Land erlaubt. Die Maßnahmen gegen tunesische Frauen seien zuvor aufgehoben worden, teilte das tunesische Transportministerium am späten Donnerstagabend mit. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten sei eine Einigung erzielt worden, dass sich Emirates an internationale Gesetze halte.