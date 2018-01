200 Kreuzfahrt-Passagiere erkranken am Norovirus – Schiff wird vor nächster Fahrt desinfiziert

Quelle: www.globallookpress.com 200 Kreuzfahrt-Passagiere erkranken an Norovirus – Schiff wird vor nächster Fahrt desinfiziert (Symbolbild)

Bei einer Weihnachtskreuzfahrt sind in Australien 200 Passagiere am Norovirus erkrankt. Sie litten während der zwei Wochen dauernden Reise nach Neuseeland an Magen-Darm-Erkrankungen. Am Donnerstag erreichte die "Sea Princess" nach dem Ende der Kreuzfahrt das australische Brisbane.