Quelle: Reuters Exorbitanter Preis für PR-Aktion: Thunfisch in Japan für 270.000 Euro ersteigert

Ein 405 Kilogramm schwerer Blauflossen-Thunfisch ist in Japan bei der ersten Auktion des neuen Jahres für den Preis von 36,4 Millionen Yen oder rund 270.000 Euro unter den Hammer gekommen. Den Zuschlag erhielt mal wieder der Besitzer der Sushi-Restaurantkette Sushi Zanmai, Kiyoshi Kimura. Das ist zwar eine Menge Geld, im vergangenen Jahr hatte allerdings ein nur etwa halb so schwerer Thunfisch noch mehr als den doppelt so hohen Preis erzielt.