Quelle: Reuters Winterwetter an US-Ostküste: Zehntausende Haushalte ohne Strom

Wegen des heftigen Winterwetters an der Ostküste der USA ist in Zehntausenden Haushalten der Strom ausgefallen. In einigen Orten in Neuengland fielen am Donnerstag bis zu 40 Zentimeter Schnee. In den Küstengebieten kämpften die Menschen mit Überschwemmungen. In 13 Bundesstaaten galten am Donnerstag so genannte Winterwarnungen. Zahlreiche Flüge mussten gestrichen werden, in vielen Orten fiel der Unterricht an Schulen aus.