Touristen aus Europa machen sich in Australien zu Versuchskaninchen und entkommen nur knapp dem Tod

Quelle: Reuters

Neun Backpacker sind in Australien nur knapp dem Tod entkommen. Die fröhliche Gesellschaft, bestehend aus sieben Männern und zwei Frauen, mietete eine Villa in Perth und wurde sehr neugierig, als eines Morgens im Postfach ein Paket an einen womöglich früheren Einwohner des Hauses lag. Die Touristen im Alter von 21 bis 25 Jahren öffneten die Postsendung und entdeckten dort ein weißes Pulver, das sie für Kokain hielten. Sie schnupften die Substanz – und vergifteten sich lebensgefährlich.