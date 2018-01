Nach Neuwahl in Katalonien: Ex-Vize Oriol Junqueras bittet um Entlassung aus U-Haft

Quelle: Reuters Nach Neuwahl in Katalonien: Ex-Vize Oriol Junqueras bittet um Entlassung aus U-Haft (Archivbild)

Der Ex-Vizeregierungschef der Regionalregierung Kataloniens, Oriol Junqueras, hat am Donnerstag erneut vor Gericht um seine Freilassung aus der Untersuchungshaft ersucht. Sein Anwalt reichte vor dem Obersten Gericht in Madrid einen entsprechenden Antrag ein – auch damit der Politiker nach der von den separatistischen Parteien gewonnenen Neuwahl vom 21. Dezember politisch aktiv werden kann. Er sei ein "Mann des Friedens", der den Dialog suche, so der 48-Jährige.