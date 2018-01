Busunglück in Peru: Zahl der Toten steigt auf mindestens 50

Quelle: Reuters Busunglück in Peru: Zahl der Toten steigt auf mindestens 50

Nach dem schweren Busunglück in Peru ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 50 gestiegen. Bei den Bergungsarbeiten seien weitere Leichen entdeckt worden, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Zahl der Opfer könnte noch weiter steigen, weil zunächst noch unklar war, wie viele Passagiere sich zum Unglückszeitpunkt in dem Bus befunden hatten.