Iranische Polizei nimmt EU-Bürger bei Protesten fest

Quelle: Reuters

Ein Bürger der Europäischen Union ist im Zusammenhang mit den Protesten im Land festgenommen worden. Der Mann sei in der Stadt Borudscherd im Westen des Landes in Gewahrsam genommen worden, sagte der Justizleiter der Stadt, Hamid-Rest Bolhassani, am Donnerstag. Er soll von europäischen Geheimdiensten ausgebildet und nach Borudscherd entsandt worden sein, um dort die Proteste zu leiten.