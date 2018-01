Kältewelle sorgt an US-Ostküste für Chaos – 2.700 Flüge gestrichen

Quelle: Reuters Kältewelle sorgt an US-Ostküste für Chaos – 2.700 Flüge gestrichen

Entlang der US-Ostküste sorgen Eiseskälte und anhaltender Schneefall weiter für Chaos. Neben arktischen Temperaturen warnt der US-Wetterdienst an der Ostküste vor starken Schneefällen und Winden, die in einigen Gebieten auch zu Stromausfällen führen könnten. Auf den wichtigsten Airports in New York und New Jersey wurden vorsorglich für Donnerstag rund 2.700 Flüge gestrichen, berichtet der US-Nachrichtensender CNN.