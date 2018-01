Syrien: Zwei Armeeangehörige sterben bei Beschuss auf Russlands Luftstützpunkt Hmeimim

Quelle: Sputnik Zwei Armeeangehörige sterben bei Beschuss auf Russlands Luftstützpunkt Hmeimim (Archivbild)

Zwei russische Armeeangehörige sind bei einem Beschuss des russischen Fliegerhorstes Hmeimim in Syrien getötet worden. Nach Angaben der Militärbehörde in Moskau habe die Attacke schon am 31. Dezember 2017 stattgefunden. Bei Nacht habe eine terroristische Gruppe den Luftstützpunkt mit Granatwerfern beschossen.