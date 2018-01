Polizei in Birmingham nimmt sechs terrorverdächtige Neonazis fest

Quelle: www.globallookpress.com Polizei in Birmingham nimmt sechs terrorverdächtige Neonazis fest

Die britische Polizei hat am Mittwoch sechs Menschen wegen Terrorverdachts festgenommen. Den fünf Männern und einer Frau im Alter von 21 bis 37 Jahren werden Mitgliedschaft in der verbotenen Neonazi-Organisation National Action und Vorbereitung terroristischer Straftaten sowie Anstiftung dazu vorgeworfen. Das teilte die West Midlands Police am Mittwoch mit.