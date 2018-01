Russischer Kampfhubschrauber stürzt in Syrien ab - zwei Tote

Ein russischer Kampfhubschrauber ist bei der Landung in der syrischen Provinz Hama abgestürzt. Die beiden Piloten hätten sich nicht rechtzeitig retten können und seien dabei umgekommen, teilte das Verteidigungsministerium russischen Agenturen zufolge in Moskau am Mittwoch mit. Ein Techniker wurde schwer verletzt. Grund des Absturzes soll ein technischer Defekt gewesen sein.