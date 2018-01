Erneut Stecknadel in Lebensmittel von Offenburger Discounter entdeckt

In einem Lebensmittel eines Offenburger Discounters ist erneut eine Stecknadel gefunden worden. Es gebe einen sechsten Fall, sagte ein Sprecher der Polizei Offenburg am Mittwoch. Eine Kundin habe den spitzen Gegenstand in einem vor Weihnachten in dem Geschäft gekauften Produkt entdeckt. Weitere Details nannte er zunächst nicht. Sie sollten im Laufe des Vormittags bekanntgegeben werden.