Nordkorea öffnet Kommunikationskanal mit dem Süden

Nordkorea hat nach fast zweijähriger Unterbrechung einen Kommunikationskanal mit dem Süden wiedereröffnet. Machthaber Kim Jong Un ordnete an, die Telefonleitung im Grenzort Panmunjom am Mittwochnachmittag (Ortszeit) wieder freizuschalten. Auch die Regierung in Seoul teilte mit, sie habe einen Anruf erhalten.