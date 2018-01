Taliban entführen Impfteam in Zentralafghanistan

Quelle: www.globallookpress.com Taliban entführen Impfteam in Zentralafghanistan (Symbolbild)

Radikalislamische Taliban haben in der zentralafghanischen Provinz Ghor ein afghanisches Impfteam entführt. Die vier Männer und eine Frau seien schon am Montagnachmittag in der Nähe der Provinzhauptstadt Feruskoh verschwunden, sagte Provinzsprecher Abdulhai Chatibi am Dienstag. Sie seien unterwegs gewesen, um Menschen gegen die Masern zu impfen.