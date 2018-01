Fahrstuhl des Grauens: Polizeieinsatz nach Schlägerei im Lift eines Seniorenheims

Quelle: Reuters © Kai Pfaffenbach (Symbolbild). Austeilen, auch noch im hohen Alter: Was Rocky kann, können wir schon lange, haben sich die beiden Streithähne wohl gedacht.

Ein ungewöhnlicher Gewaltausbruch erschütterte am Wochenende des Jahreswechsels ein Seniorenheim in Pfersee nahe Augsburg. Nach einer Kollision zwischen einer Rollatorfahrerin und einem Rollstuhlfahrer in einem Fahrstuhl eskalierte die Situation. Wie die Polizei am Montag mitteilte, mussten die Beamten anrücken und Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung in die Wege leiten.