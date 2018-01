Staatsanwalt prüft Volksverhetzungs-Anzeige gegen AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch

Die Staatsanwaltschaft prüft die Anzeige der Kölner Polizei gegen die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch wegen Volksverhetzung. "Wir müssen jetzt erst einmal feststellen, ob wir zuständig sind oder das Verfahren nach Berlin abgegeben werden sollte", sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn am Dienstag.

AfD-Bundesvorstandsmitglied Beatrix von Storch hatte nach einem Tweet der Kölner Polizei auf Arabisch nach der Silvesternacht ihrerseits getwittert: "Was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch. Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?"

#PolizeiNRW#Köln#Leverkusen

تتمنى الشرطة في كولن لجميع الناس في منطقة كولن وليفركوزن والمدن الأخرى إحتفالاً سعيداً بعام 2018 الجديد.

https://t.co/G5erMWFNQyرأس السنة 2017 ـ لمزيد المعلومات: # pic.twitter.com/BGxs4Kew7K — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 31. Dezember 2017

Facebook hat mich nun auch zensiert.Das ist das Ende des Rechtstaates WEIL: @polizei_nrw_k erstattet Anzeige,StA muß nun Aufhebung Immunität prüfen,dann ermitteln,dann anklagen,dann Gerichtsverfahren,dann Urteil (mir schlottern die Knie😉).Aber Facebook hat schon geurteilt.q.e.d. pic.twitter.com/pMpKdduqSo — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) 1. Januar 2018

Nach Angaben der AfD-Politikerin sperrte Twitter zeitweise ihren Account. Auch Facebook habe den Tweet, den von Storch dort gepostet habe, gelöscht, erklärte die AfD. Twitter-Kommentierungen der Bundestagsfraktionsvorsitzenden Alice Weidel zu dem Vorgang seien ebenfalls entfernt worden.

Sollte die noch zu bestimmende Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht gegen die AfD-Politikerin sehen, müsste ihre Immunität als Bundestagsabgeordnete aufgehoben werden, damit gegen sie ermittelt werden kann. (Reuters)

