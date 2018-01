Bilanzskandal bei Ikea-Rivale Steinhoff weitet sich aus

© Screenshot der Webseite Bilanzskandal bei Ikea-Rivale Steinhoff weitet sich aus

Der Bilanzskandal beim Möbelkonzern Steinhoff weitet sich aus. Nun stehen auch Bilanzen von Gesellschaften aus dem Jahr 2015 auf dem Prüfstand und müssen angepasst werden. Grund sei unter anderem, dass die Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung auch das Eigentum bestimmter europäischer Töchter bis zum 1. April 2016 betreffe, teilte das Unternehmen am Dienstag am niederländischen Sitz in Stellenbosch mit.