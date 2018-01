Mindestens neun Tote bei Kämpfen in brasilianischem Gefängnis

Quelle: Reuters

Bei Kämpfen in einem Gefängnis im Zentrum von Brasilien sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Weitere 14 Menschen erlitten Verletzungen, als Häftlinge aus einem Flügel der Strafanstalt in einen anderen Teil eindrangen und Matratzen in Brand steckten. Mindestens zwei der Todesopfer wurden enthauptet.