Proteste im Iran: Demonstranten sollen einen Revolutionswächter getötet haben

Bei den Protesten im Iran ist nach Angaben des staatlichen Fernsehens IRIB ein Revolutionswächter von Demonstranten getötet worden. Der Mann sei in der Nacht zum Dienstag in der Stadt Nadschafabad im Zentraliran erschossen worden. Laut IRIB beweist die Tat, dass einige der Demonstranten bewaffnet sind. Die Zahl der Todesopfer soll inzwischen auf 20 gestiegen sein.

Die Nachrichtenagentur Tasnim hatte zuvor berichtet, dass Demonstranten in Nadschafabad einen Polizisten getötet und drei weitere verletzt hätten. Auch in anderen iranischen Städten wurden offenbar Polizeiwachen angegriffen. Die Nachrichtenagentur Mehr meldete aus der Stadt Kermanschah, ein Posten der Verkehrspolizei sei in Brand gesetzt worden. Es habe keine Verletzten gegeben. In sozialen Netzwerken wurden zudem Videos veröffentlicht, die Zusammenstöße zwischen den Sicherheitskräften und Demonstranten in Kahderidschan zeigen sollen. Demnach versuchten die Protestler eine Polizeiwache zu stürmen. Diese stand zum Teil in Flammen.

Die landesweiten Proteste gegen die iranische Regierung waren Ende vergangener Woche ausgebrochen. Mindestens 20 Menschen sollen inzwischen ums Leben gekommen sein. Nach angaben des staatlichen Fernsehens seien allein in der Nacht zum Dienstag neun Personen getötet worden. (dpa/Reuters)