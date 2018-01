Bulgarien übernimmt EU-Ratsvorsitz

Das Balkanland Bulgarien hat am 1. Januar von Estland die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. "Bulgarien übernimmt erstmals den EU-Vorsitz in einer für die EU entscheidenden Zeit", schrieb Regierungschef Boiko Borissow auf Facebook in einem Neujahrsgruß. Die Asyl- und Migrationspolitik, die Brexit-Gespräche sowie Budgetfragen dürften den bulgarischen Ratsvorsitz in der ersten Jahreshälfte 2018 prägen.