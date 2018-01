Feuer in Liverpooler Parkhaus zerstört Hunderte Autos

Ein Feuer in einem Parkhaus im Zentrum des nordenglischen Liverpool hat in der Silvesternacht Hunderte Autos zerstört. Ein Großaufgebot der Feuerwehr kämpfte noch in den Morgenstunden gegen die Flammen. Wie die Feuerwehr mitteilte, seien bei dem Brand in der Nähe einer großen Veranstaltungshalle keine Menschen ernsthaft zu Schaden gekommen.