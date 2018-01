Zwölf Menschen verunglücken tödlich bei Flugzeugabsturz in Costa Rica

Quelle: Reuters Zwölf Menschen verunglücken tödlich bei Flugzeugabsturz in Costa Rica

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind im Westen von Costa Rica zehn Touristen aus den USA und zwei einheimische Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Die Maschine sei nahe Punta Islita in der Provinz Guanacaste an der Pazifikküste in den Bergen abgestürzt und in Flammen aufgegangen, teilte das Luftfahrtamt des mittelamerikanischen Landes am Sonntag mit.