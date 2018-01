Hassan Ruhani betont Meinungsfreiheit im Iran und kritisiert Donald Trump

Quelle: www.globallookpress.com

Irans Präsident Hassan Ruhani hat gemäßigt auf die regierungskritischen Proteste der vergangenen Tage reagiert. "Wir haben eure Probleme gehört", sagte der Politiker am Sonntag an die Demonstranten gerichtet. Er betonte das Recht der Menschen auf Meinungsfreiheit, warnte aber zugleich vor Ausschreitungen, die die Sicherheit des Landes gefährden könnten. Der iranische Präsident kritisierte gleichzeitig die Hardliner, denen die Regierung eine Mitschuld an den Protesten gibt.