Quelle: Reuters Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un: "Der Atomwaffen-Knopf ist immer auf meinem Schreibtisch"

Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un sieht sein Land für einen Atomkrieg gegen die Vereinigten Staaten gewappnet. Der "Atomwaffen-Knopf" sei immer auf seinem Schreibtisch, sagte der nordkoreanische Führer in seiner Neujahrsansprache am Montag. Die gesamten USA seien in Reichweite nordkoreanischer Atomwaffen.