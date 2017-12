Theresa May verspricht Landsleuten "erfolgreichen" Brexit

Quelle: Reuters Theresa May verspricht Landsleuten "erfolgreichen" Brexit

Die britische Premierministerin Theresa May hat in ihrer Neujahrsansprache einen "erfolgreichen" Brexit, eine Stärkung der Wirtschaft und eine "fairere Gesellschaft für jeden" versprochen. Insgesamt sei 2017 ein "Jahr des Fortschritts" für Großbritannien gewesen, sagte die Politikerin am Sonntag in London. "Die meisten Menschen wollen einfach, dass die Regierung weitermacht und einen guten Brexit abliefert".